Fodbolddommer Benjamin vil stoppe stigende tendens til trusler og tilråb

- Selvfølgelig skal der kæmpes, og der skal stor gejst på, og selvfølgelig kan det tage overhånd engang imellem. Men det bliver stoppet med det samme, siger forælder Henrik Søballe fra Mørke.

- Vi har jo alle sammen et ansvar for, at det bliver holdt på et niveau, men engang imellem hvis der sker noget voldsomt derinde, kan man jo have svært ved at holde sin mund. Men så må man bide sig selv i læben, siger forælder Morten Enemærke fra Thorsager.

Frygter frafald blandt spillere

Grimme tilråb kan komme mange steder fra til en fodboldkamp, og det er derfor svært at sige præcist, hvem der har ansvaret. Men når man som fodboldhold oplever tilsvininger, kan man indberette det til DBU Jyllands Disciplinærudvalg. Det mener Benjamin Sander Bendixen dog ikke er nok.

- Jeg synes både, det er DBU, der skal iværksætte yderligere tiltag for at komme det til livs, hvor klubberne skal iværksætte nogle planer og værdisæt, men også forældrene hjemme ved spisebordet. Hvordan man ønsker, at ens børn skal fremstå ude på banen, siger han.