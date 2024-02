Flydele til Israel produceres i Østjylland: Nu går går Danmark i tænkeboks

Hos Udenrigsministeriet er man i gang med at dykke nærmere ned i en hollandsk afgørelse, der beordrer Hollands regering til at få stoppet eksporten af flydele til Israel, da der ifølge afgørelsen er en klar risiko for krænkelser af international humanitær lov.

Udenrigsministeriet i Danmark er ligeledes gået i dialog med ligesindede lande om afgørelsen og dens betydning. Det oplyser ministeriet i et skriftligt svar til Ritzau.

- Udenrigsministeriet noterer sig den nederlandske landsrets dom i en sag, som omhandler leveringen af dele til F-35-fly til Israel fra et regionalt lager i Nederlandene.

- Udenrigsministeriet er i gang med at afdække dommens nærmere indhold og er i kontakt med vores ligesindede herom, skriver Udenrigsministeriet.

Den hollandske regering har anket afgørelsen, der med stor sandsynlighed ender i Højesteret.

Virksomheden Terma i Grenaa producerer dele til de omdiskuterede F-35 kampfly. TV2 Østjylland har tidligere besøgt våbenfabrikken: