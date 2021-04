Floorball-spillere kan endelig komme tilbage i hallen: Asfalten ødelægger vores udstyr

Op til 25 børn og unge under 18 år må fra onsdag samles indendøre for at dyrke idræt. Det har et flertal af Folketingets partier og regeringen aftalt natten til fredag.

Det er en melding, man har set frem til med glæde i Grenaa:

- Vi er jo mega glade for, at vi endelig kan komme ind igen, siger Michael Bengtson, der er formand for Grenaa Gladiators Floorball Club.