Flere partier vil beholde bredbåndspulje mod regeringens ønske

Flere partier vil have regeringen til at droppe sin plan om at afskaffe bredbåndspuljen.

Historien gentager sig. Og det er man utilfreds med i SF, som vil have regeringen til at droppe sin plan om at afskaffe bredbåndspuljen, der skal sikre bedre internetadgang i Danmarks yderområder.

Da finansminister Nicolai Wammen (S) mandag præsenterede regeringens forslag til finansloven, var det for andet år i træk med udmeldingen om, at regeringen vil afskaffe bredbåndspuljen, som er på cirka 100 millioner kroner om året.

Men det giver ingen mening, for internetadgangen er stadig for dårlig i store dele af Danmark, mener SF.

- Flere steder i landet har man stadig meget dårlig – eller måske slet ingen – internetforbindelse. Det er helt uacceptabelt i en moderne verden, siger Karina Lorentzen, som er SF's ordfører for landdistrikter og øer.

- Vi risikerer, at det får hussalget til at gå i stå, at virksomheder søger væk, og vækst og udvikling forlader de landområder, som ikke har adgang til moderne bredbånd, siger hun i en pressemeddelelse.

Puljen har tidligere fået kritik

Den tidligere V-regering etablerede i 2016 bredbåndspuljen med opbakning fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative.

Sidste år endte puljen med at blive bevaret på finansloven, efter at regeringen blev enig med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet om en finanslovsaftale.

I de første år med bredbåndspuljen var der kritik fra blandt andet Landdistrikternes Fællesråd.

Det skyldtes, at en stor del af midlerne gik til forbedret bredbånd i hovedstadsområdet og de store byer i stedet for i yderområderne. Det blev siden ændret.

Der er brug for stabil internetadgang

SF peger på, at antallet af personer, der arbejder hjemme, er forøget under coronakrisen, og at der derfor er brug for stabil internetadgang.

Flere partier er inde på det samme i deres kritik.

Venstre vil tage et ønske om at forhøje bredbåndspuljen til 150 millioner kroner med ind i de kommende forhandlinger om finansloven.

- Det er rigtig mærkeligt i ly af corona, hvor det netop er blevet endnu mere afgørende, at man har en ordentlig internetforbindelse i alle dele af landet, i kraft af at mange bliver tvunget til at arbejde hjemmefra, siger it- og telekommunikationsordfører Christoffer Melson (V) til Ritzau.

Regeringen er kørt ned af en blind vej

Hos De Radikale mener Rasmus Helveg Petersen, der er ordfører for landdistrikter og øer, at "regeringen er kørt ned ad en blind vej".

- Hurtigt internet er en forudsætning for forretningsliv og hjemmearbejdsplads for mange.

- Coronakrisen har understreget, hvor vigtigt det er med godt og stabilt internet, for at flere danskere kan passe deres arbejde, siger han i en skriftlig kommentar.

Det går ud over landdistrikterne

Dansk Folkeparti ønsker også at bevare bredbåndspuljen.

- Én ting er, at regeringen ikke prioriterer landdistrikterne, noget andet er, at de med fjernelsen af bredbåndspuljen fjerner noget af det, landdistrikterne allerede har.

- Det, synes jeg, er en helt forkert vej at gå, siger ordfører for landdistrikter og øer Mette Hjermind Dencker (DF) i en skriftlig kommentar.

Socialdemokratiet bakker op om regeringen

Modsat SF, De Radikale og Dansk Folkeparti, så holder Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, dog fast i, at puljen godt kan undværes, og bakker dermed op om Regeringens ønske.

- Det vi kan se, at Energistyrelsens fremskøning, det er, at frem mod 2025, så vil op mod 99 procent af danskerne komme på det hurtige internet, og for den sidste procent, der er det ikke puljerne, der vil gøre det alene. Der er det simpelthen for dyrt til, at en pulje kan afhjælpe den problematik.

- Den problematik skal enten afhjælpes med 5G-netværket eller yderligere løsninger, som vi må se på, hvis markedet begynder at mangle i forhold til de øvrrige husstande.

