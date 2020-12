Flere jobs og større skibe: Østjysk havn udvider for millioner

Gråt og vådt i Grenaa denne december dag i Grenaa. Alligevel finder vi ene af smil på havnen, hvor en stor og dyr nyhed netop er blevet offentliggjort.

Grenaa Havn skal nemlig vokse for at kunne stå bedre i kampen om skibene. For de store skibe er dem, der er gode penge i.

- Vi skal være en supporthavn for store projekter, og derfor skal vi have gang i denne her udvidelse, så vi kan tage imod større og flere skibe, siger Henrik Carstensen, der er direktør i Grenaa Havn, til TV2 ØSTJYLLAND.