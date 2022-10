Flere hundrede liter olie opsamlet efter forlis

Store dele af lørdag har hans kollegaer arbejder ved havnen i Grenaa for at forhindre, at olieudslippet i at brede sig. Et arbejde, der nu er afsluttet. For nu i hvert fald.

- Vi har lagt en flydespærring rundt om fiskekutteren, da der stadig er lidt olie, og så holder vi sammen med havnen øje med situationen, siger Johnny Damgård.

Han fortæller, at man nu afventer at fiskekutteren skal tages op fra vandet. Et arbejde, han forventer kan ske i løbet af næste uge, når forsikringsforhold med videre er afklaret.

- Og der skal vi nok også ud at assistere i forhold til det resterende olie, siger operationschefen.