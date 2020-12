Flere færgeafgange aflyst på grund af det kraftige blæsevejr

Kraftigt blæsevejr

Det er ikke kun i Østjylland, hvor søndagen er præget af kraftig blæst. Det kraftige blæsevejr dominerer vejret over hele Danmark, hvor den giver os de højeste vindhastigheder i ni månender.

På Anholt blev der i formiddags målt stormende kuling i middelvinen på 21 meter per sekund. Det er netop årsagen til, at man her valgte at aflyse dagens afgange.

- Lige så snart vi er over 18 meter per sekund, så kan vi ikke sejle af sikkerhedsmæssige årsager, fortæller Iben Wan.