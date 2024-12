Ny forskning: Flagermus er ikke vilde med solceller

- Man har opdaget, at flagermusene ikke bruger så lang tid på at jage over solceller, som de gør over almindelige marker i nabolaget. Der er måske ikke så meget mad eller også er der noget, som forstyrrer dem, siger Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved det Nationale Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet.

- Hvis man tager det for pålydende, er det elastik i metermål. Det kan potentielt udelukke mange arealer til solprojekter, siger Camilla Holbech, direktør for vedvarende energi, PtX og internationalt samarbejde ved Green Power Denmark.

Det er ikke planlagt endnu, hvornår kommunalbestyrelsen skal tage stilling til projekterne. Dette afventer igangværende arbejde med kommuneplanrevision, hvor der også skal indgå en revision af retningslinjer for VE-anlæg jf. den nye lovgivning. I Norddjurs forventes det at sagen bliver behandlet i udvalgene og i kommunalbestyrelsen i januar 2025. Herefter venter en høringsfrist på otte uger efterfulgt at dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen samt behandling af høringssvarene. Det forventes at den reviderede kommunalplan kan vedtages i det tidlige efterår 2025."

Som TV2 Østjylland kunne fortælle i går, så arbejdes der stadigvæk på et projekt på 80 hektar ved Ålsrode , og nu oplyser Norddjurs Kommune, at mange andre har vist interesse for at opføre solceller.

Særligt på Djursland har der været stor interesse for opførelsen af større solcelleparker. Til april står 66 hektar klar ved Estruplund, mens to solcelleparker ved Søby i Norddjurs Kommune også er godkendt. Dog er der ikke givet de endelige byggetilladelser endnu.

- Det, vi forfægter i håndbogen, er, at den er et biologfagligt input til debatten, men at man skal opveje det op imod de politiske hensyn til en forsat grøn omstilling, siger Camilla Holebech fra Green Power Denmark.

Derfor har Green Power Denmark arbejdet intenst på at gøre politikerne opmærksomme på, at der skal gang i byggeriet af både solcelleparker og vindmøller på landet, hvis målet om den grønne omstilling skal nås.

For et år siden indgik et flertal i Folketinget en aftale, som skal sikre en firedobling af elproduktionen fra solenergi og landvind frem mod 2030.

- Det er vigtigt at supplere de generelle anbefalinger med konkrete vurderinger af det specifikke sted og den nyeste viden om, hvordan vi kan tilrettelægge et projekt, så vi tager højde for eventuelle flagermus i området, siger hun.

For hende er det vigtigt, at den nye falglige anbefaling kun er et af flere redskaber til at vurdere placeringen af solcelleparker.

"Effekter af solcelleparker på flagermus er kun undersøgt i enkelte studier (Szabadi m.fl. 2023, Tinsley m.fl. 2023, Barré m.fl. 2024). Aktiviteten af flagermus er lavere både over solcelleparker og langs levende hegn omkring solcelleparkerne end over de omkringliggende marker og hegn. Flagermusaktiviteten kan være lavere i alle funktionelle grupper; både af arter, der jager højere i det frie luftrum, men især af strukturbundne arter som Myotis sp. og bredøret flagermus. De to studier ser dog ikke de samme effekter for de samme arter. Flagermus ændrer også flyvemønster og -hastighed ved solcelleparker (Barré m.fl. 2024). Flagermusene flyver hurtigere, flyver mere retlinet og fouragerer mindre over solcelleparter end over omkringliggende områder. Den lavere aktivitet og adfærdsændringerne viser, at solcelleparker medfører forringelser eller helt tab af jagtområder for flagermus. Forringelsen af kvaliteten af levesteder, tabet af levesteder og en eventuel barrierevirkning af solcelleparker må forventes at være korreleret med størrelsen af solcelleparkerne. Derfor bør store solcelleanlæg ikke anlægges i eller tæt på gode levesteder for flagermus, fx skove, tørre og våde naturområder, lavbundsområder, og lign."

Her står, at "solcelleparker medfører forringelser eller helt tab af jagtområder for flagermus." Læs hele beskrivelsen fra rapporten her:

- Solceller kommer til at fylde cirka to procent af vores landbrugsarealer i dag eller samlet 1,3 procent af Danmarks areal, så vi taler om en begrænset mængde af det samlede areal. Der kan sagtens være god biodiversitet, samtidig med at der solenergi på land, siger Camilla Holbech fra Green Power Denmark.

- Ja, hvis den kan få lov til at stå alene. Og derfor har vi også udfordret håndbogen og talt meget med myndighederne om, at vi lander på en balanceret tilgang til det her.

Her må flagermus vige for asfalten

- Det er sjældent enten eller i min optik. Det er et spørgsmål om at placere projekterne de rigtige steder og lave nogle tilpasninger.

- Hvis solcelleparkerne er tilpas små, så kan flagermus flyve et andet sted hen i området og finde føde. Det skal de nok finde ud af. Men skala har betydning, og man skal heller ikke lige frem ødelægge gode steder for flagermus, siger han.

Det vurderer Morten Elmeros fra det Nationale Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet, som har været med til at lave de nye anbefalingerne.

De nye anbefalinger kommer næppe til at stoppe solcelleprojekter, men kommer i højere grad til at rykke eller tilpasse dem.

Han mener dog, det er vigtigt, at udviklerne får sat ordentlig tid af til at få undersøgt de lokale forhold for flagermus, når de går i gang med at planlæggge.

- Jeg tror, at man er blevet mere og mere opmærksom på, at man er nødt til at tage hensyn til de her flagermus, og at man er nødt til at planlægge efter det i ordentlig tid, siger han.

Derfor er der i den opdateret håndbog også anbefalinger om, hvordan man bedst undersøger for flagermus for at have et ordentlig grundlag at vurdere efter.