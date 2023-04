Fire personer tiltalt for drabet på Frank

Østjyllands Politi har torsdag rejst tiltale mod i alt fire personer, som nu er tiltalt for efter forudgående planlægning at have dræbt den 40-årige Frank Jørgensen i juli sidste år. Der er tale om en 39-årig kvinde, en 39-årig mand, en 24-årig kvinde og en 23-årig mand, der alle kendte den 40-årige i forvejen. Ifølge anklageskriftet skete drabet omkring 16.30 den 14. juli, da den 40-årige ved slag med metalrør og kvælning eller på anden voldelig vis blev dræbt.

Efterfølgende blev Frank Jørgensens bil og tøj brændt for at slette sporene, og liget blev pakket ind i plastik og gemt i en skov ved Gassum nord for Randers. Den udbrændte bil blev fundet nær Vivild på det nordlige Djursland.



- Det siger sig selv, at det er en voldsom sag, når fire personer er tiltalt i en drabssag, og yderligere en person allerede har fået en lang fængselsstraf for drabet. Når sagen bliver fremlagt i retten, vil anklagemyndigheden komme nærmere ind på, hvad motivet kan være, og på hvordan vi mener, det hele er blevet planlagt og udført, siger specialanklager Jesper Rubow i en pressemeddelelse.



Flere allerede dømt De fire er også tiltalt for tre drabsforsøg, da de ifølge anklagemyndigheden har forsøgt at dræbe den 40-årige tre gange i dagene op til den 14. juli, men de mislykkedes, da han nåede at køre fra stedet.

De blev anholdt på en landejendom i Nimtofte få dage efter drabet.

Den udbrændte bil blev fundet nær Vivild på det nordlige Djursland. Foto: Øxenholt Foto