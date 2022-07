Festivalgæst fængslet efter fatal ulykke - stoffer fundet i bilen

Ifølge anklageren i sagen kørte den 30-årige omkring 100 km/t, da han stødte ind i det tyske ægtepars bil.

Nægter stofindtag

TV2 ØSTJYLLAND var til stede ved søndagens grundlovsforhør, hvor den 30-årige mand deltog iført hvidt hospitalstøj. Han har fået behandling, da han blandt andet brækkede nogle ribben i forbindelse med ulykken.

Ved retsmødet virkede han påvirket af situationen og måtte til tider dække sit ansigt med sine hænder, når det afdøde ægtepar blev nævnt.



I forbindelse med grundlovsforhøret blev det fortalt, at han umiddelbart efter ulykken havde erkendt at have taget både kokain og MDMA. Det nægtede han dog at have gjort, da det blev bragt op i retten.