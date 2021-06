Festen sluttede brat: Bøller frarøver studenterhue

Det skriver Østjyllands Politi.

Studenterne gik hen til busken og fiskede sine huer op og begyndte derefter at gå videre ned ad Ringvejen, men de to mænd kom hurtigt tilbage til studenterne.

Knytnæveslag i ansigtet

Her eskalerede mødet, og den ene af de to mænd truede begge studenter og slog den ene i ansigtet med et knytnæveslag.

De to mænd frarøvede derefter den enes taske og den andens studenterhue.