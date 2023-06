Festen er forbi med et indeks på 10: Her har de droppet sankthansbålet

- Der er smaskhamrende tørt, og vi har ikke lyst til at løbe nogen risiko. Ikke for en sankthansfest. Vi prøvede i 2018 at gennemføre et arrangement uden bål, og der blev da både sunget og skålet, men det var ærlig talt lidt en tam omgang. Derfor har vi besluttet helt at droppe det i år, siger Hans Henrik Mikkelsen.

Tørkeindekset ramte i lørdags 10 på skalaen , hvilket er det højeste niveau. Det er første gang, siden 2018, at vi er helt deroppe, og der er fortsat ikke udsigt til regn. Der er med andre ord stor risiko for at stå med en naturbrand "mellem hænderne", hvis ilden springer fra et bål og ud i det tørre græs.

Han er formand for borgerforeningen i Ørsted, som altså forleden på et bestyrelsesmøde besluttede at stoppe al planlægning af den traditionelle midsommerfest, hvor heksene sendes afsted, mens vi andre skåler i kolde øl og snobrød.

- Vi kiggede på tørkeindekset og på det normalt grønne areal bag Tangkær-centret, hvor vi plejer at tænde op i sankthansbålet. Der var enighed hele vejen rundt om bordet: Årets bålfest er aflyst. Det er ikke forsvarligt at gennemføre det, siger Hans Henrik Mikkelsen til TV2 Østjylland.

Brandvæsenets registreringer viser, at det oftest er uhensigtsmæssig adfærd, der er medvirkende til, at der opstår naturbrande. Det kan derfor også være en god idé at overveje helt at undlade at bruge åben ild.

Risikoen for, at der opstår brand i naturen, er høj. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan du skal forholde dig, hvis du anvender åben ild i naturen.

Bestyrelsen og de frivillige var ellers godt i gang med at lave aftaler med spejderne om aktivitetsløb for børnene, med bageren om levering af dej til snobrød, med den lokale rideklub om at stille med et par heste og med dem, der skulle have grillet pølser og brød. Måske endda en mængde frikadeller.

- Vi snakkede meget om, hvor meget vi turde sætte i værk, men vi må jo erkende, at vi ligesom mange andre mangler frivillige kræfter, og det var med til at gøre, at vi ikke ville spilde tid på mere planlægning. Så kan det være, at der ikke kommer et forbud om afbrænding, eller måske synes nogen, at vi har truffet beslutningen for tidligt, men så må det være sådan, siger Hans Henrik Mikkelsen.

Der plejer at være omkring halvanden hundrede deltagere til sankthansfesten i Ørsted, hvor menighedsrådet i øvrigt også har tradition for at invitere til bålfest for de ældre ved præstegården.

Byfest hele ugen efter

Ifølge Hans Henrik Mikkelsen har der ikke været nogen reaktioner på udmeldingen om den aflyste fest endnu, men det hænger muligvis sammen med, at der alligevel skal festes i Ørsted lige om lidt.



For første gang holder de nemlig byfest i hele uge 26, hvor der er planlagt masser af aktiviteter fra på søndag og hele den kommende uge.

- Jeg tænker, det er med til at bløde lidt op, at vi kan give den gas de næste mange dage. Jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå, for hvis det bliver en succes, kan det sagtens tænkes, at det bliver en årligt tilbagevendende begivenhed her i Ørsted, siger Hans Henrik Mikkelsen.