Festdag på nyrenoveret brandstation - men nye skabe er tomme

For at blive deltidsbrandmand på stationen i Allingåbro, skal man enten bo eller arbejde i byen. Det er der en særlig grund til. Fra man får opkaldet om en alarm, til man skal sidde i brandbilen, må der maksimalt gå fem minutter.

- Det er en fordel at bo i byen eller arbejde i byen. Det er alle døgnets timer, der er brug for det. Men hvis man gerne bare vil hjælpe aften og weekender, så er det også ok. Men det er et stort plus også at arbejde i byen, konstaterer Jakob Borst Sørensen.