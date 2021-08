Far opgiver: Kampen for børnehave er slut

En beslutning der for Steffen Gendesgaard og hans kone ikke har været let, for han har siden foråret været formand for den initiativgruppe, der skulle forsøge at genrejse byens daginstitution.

- Jeg har arbejdet de seneste otte måneder som formand med at lave videoer, jeg har søgt sponsorater, skaffet maling og meget andet. Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at få det til at køre, siger Steffen Gendesgaard, som nu endegyldigt har opgivet kampen for at bevare en daginstitution i den lille by syd for Grenaa.

Flyttede efter skole og landliv

Det startede ellers så godt, da parret flyttede fra Balle til Ålsø for fire år siden.

De var lige blevet forældre og havde ledt efter et sted med bedre plads og med landlig luft omkring sig, og her var Ålsø et aktiv. Særligt fordi der både var skole og daginstitution i byen.