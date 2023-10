Far og datter genforenet: - Det er virkelig rart at være i sikkerhed igen

Kathrine Bruun Ravnsbæk fortæller, at hjemrejsen var en hård omgang. Gruppen skulle være landet klokken 23 tirsdag aften, men de blev forsinket ved grænseovergangen mellem Israel og Jordan, fordi mange mennesker netop forsøger at komme væk fra konflikten via Amman i nabolandet.

Hun er en af de 32 elever fra Djurslands Efterskole, der er vendt hjem til Danmark efter at have været fanget i Israel siden lørdag, hvor Hamas angreb landet.

- Det er virkelig rart at være i sikkerhed igen.

Logistikken har betydet, at eleverne har måttet over en trængt, jordansk grænseovergang for at få en flyforbindelse mod Europa. Undervejs er eleverne mellemlandet på Rhodos.

- Det har virkelig været en hård tur, men jeg synes, vi har formået at holde humøret oppe, siger hun.



- Vi har haft det presset, men vi har også hygget os og spillet spil, solet os og fået det bedste ud af det, siger hun.

Fra studietur til mareridt

Eleverne var på studietur i Israel, da Hamas angreb den nordlige del af landet tidligt lørdag morgen med bomber og angreb på civile i gaderne.

Det betød, at de 32 elever og fem lærere pludselig befandt sig i et land under angreb.

Straks gik deres rektor i gang med at forsøge at få gruppen hjem til Danmark, men det skulle hurtigt viste sig at være svært.

På grund af konflikten er der stort ingen fly, der hverken lettede eller landede fra Israel. Tirsdag endte efterskolen med at få eleverne transporteret til Amman i nabolandet Jordan, hvor de kunne komme med et fly til Danmark via den græske ø Rhodos.