Fanget på kamera: Stork overnattede på antenne

Alice Rasmussen har dog været heldig at se og fotografere fuglen. Der er nemlig ikke mange storke i Danmark på denne tid af året:

- I øjeblikket er der under ti storke i landet – mit bud er fem til syv storke, siger Mogens Lange til TV2 ØSTJYLLAND.

Opfordring: Hold udkig efter storke i påskeferien

Ifølge Mogens Lange er vi i begyndelsen af storkenes ynglesæson i Danmark. Hvert år besøges landet af mellem 200 og 300 storke, der kommer af forskellige årsager, fortæller han:

- I denne tid kommer nogle af storkene for at æde, fordi de er faste yngle fugle eller fordi de prøver lykken heroppe og forsøger at finde en mage, siger Mogens Lange.



Han kommer med en klar opfordring til østjyder, der befinder sig under åben himmel i påskeferien: