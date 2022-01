Færger bliver aflyst på stribe inden vinterstorm

Derudover er ruten mellem Aarhus og Sjællands Odde også i fare for at blive ramt af aflysninger. Og det er ikke kun vinden, der kan tvinge Molslinjen til at holde sine færger i havn.

- Der kan blive presset så meget vand ind i færgehavnen på Sjællands Odde, at vi kommer over fenderne og ikke kan få ramperne til at passe, siger Jesper Maack, kommunikationschef for Molslinjen.