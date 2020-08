Færge skal i dok - passagerer bliver ramt

Færgen har sejlet turister i pendulfart fra fastlandet til den lille ø i Kattegat hele sommeren, men nu er den snart nødt til at sejle i dok til en ufrivillig pause.

Det er problemer med færgens schottel-thruster, der er skyld i balladen, fortæller overfartsleder Iben Wan.

For folk, der ikke har styr på fagsproget indenfor skibsfart, betyder det, at der er problemer i området omkring skibets skrue.

- Der er nogle uregelmæssigheder, som skal op og tjekkes. Det må man helst ikke vente for lang tid med. Før vi har den oppe af vandet, er det svært at sige noget om omfanget, fortæller Iben Wan.

Pause i en uge

Iben Wan forventer, at færgen skal være i tørdok i seks til syv dage, men den endelige dato er uvist, da værftet afventer reservedele.

Overfartslederen oplyser, at det sandsynligvis bliver indenfor de næste tre til fire uger. Det betyder, at nogle af de passagerer, der har benyttet sig af muligheden for en billig færgebillet risikerer at få ændret deres sejlplan.

- Vi håber på at kunne give klar besked i denne uge, men vi er afhængige af andre i øjeblikket, siger Iben Wan, der betrygger eventuelle passagerer med, at der ikke er nogen grund til at frygte for at sejle med færgen inden, den har været på værft.

Grenaa – Anholt Færgefart arbejder på at finde en erstatningsfærge, så der fortsat kan sejles folk og fragt ud til øen i Kattegat.