EU-politiker vil ændre regel, så Kims fisk ikke svømmer ud af nettet

Det er frusterende at være kaptajn på en af de små fiskekuttere i Kattegat for tiden. EU-regler har pålagt dem at fiske med store huller i nettet, så torsken kan svømme ud og undgå at ende som bifangst. Problemet er bare, at de små både ikke kan trække nettet ind og sejle fremad samtidig, ligesom de store kan. Det gør, at nettet bliver løst og andre fisk, som søtunge og rødspætter, også svømmer ud.

- Jeg synes, det er fuldstændig molboagtigt, at både store og små både i Kattegat skal have samme regel, siger Asger Christensen (V) til TV2 Østjylland. Som Næstformand i EU's Fiskeriudvalg ved han, at de små, kystnære fiskere og kulturarven omkring dem, også er noget, andre EU-lande ønsker at bevare. - Jeg nægter at tro på, at det har været intentionen, at man vil tage brødet ud af munden på de små fiskerbåde, siger Asger Christensen.

quote Sådan en ting burde være fanget i korrekturen, inden det bliver til lov. Det er ikke ofte, man må tilføje en undtagelse. Asger Christensen (V), Næstformand i EU's Fiskeriudvalg

Tidligere har TV2 Østjylland fortalt, hvordan fiskeren Kim Lykke Petersens fangst er faldet med 64 procent på søtunger og 74 procent på rødspætter, efter han blev pålagt nettet med de store huller. Det til trods for, at begge bestande ifølge DTU Aqua har det godt, kan fiskes bæredygtigt og er i vækst.

Det har betydet, at Kim Lykke Petersen nu er bange for at må sælge båden og opgive erhvervet.

Få torsk i Kattegat arrow-down