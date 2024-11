Et år efter tragisk teenage-drab er der stadig stoffer, uro og hærværk ved station

Den 26. november 2023 døde 15-årige Malthe B. Termøhlen, efter han blev stukket med kniv af en jævnaldrende ved Grenaa Station.

Da politiet ankom til stedet, modtog det 15-årige offer akut behandling i en ambulance, men han døde kort efter.

Halvanden time senere blev en jævnaldrende dreng anholdt og sigtet for drabet.

I byretten kom det frem, at De to drenge igennem en længere periode havde haft en kontrovers, der handlede om, at den nu døde dreng var sikker på, at den tiltalte havde voldtaget en fælles veninde.

Politiet har undersøgt den påstand i forbindelse med efterforskningen, men der er ikke fundet nogen som helst beviser på, at der er foregået noget, der minder om en voldtægt.

Ikke desto mindre var det altså anledningen til, at de to drenge aftalte at mødes på stationen for at få sagen diskuteret én gang for alle og forhåbentlig få den lukket ned.

Den havde angiveligt fyldt meget og gjort den tiltalte utryg, fordi han blandt andet havde modtaget truende sms'er og billeder.

Han medbragte en spejderdolk til mødet.

Kort efter ankomsten til stationen, hvor de to drenge hilste på hinanden, gik de hen ad perronen og væk fra det venterum, hvor nogle andre unge sad og fik varmen.

Situationen udviklede sig hurtigt voldsomt, da den 15-årige angiveligt slog den dengang også 15-årige i ansigtet med knyttet hånd. Det kom bag på ham, og han reagerede ved at hive dolken frem fra lommen.

Et enkelt stik i venstre side af brystet blev dræbende, da det gik rent ind og ramte midt i hjertet, så drengen døde af indre forblødning.

Sagens kerne i byretten var, hvorvidt den tiltalte havde forsæt til at dræbe. Altså, stak han den anden dreng for bevidst at tage livet af ham?

Den i dag 16-årige blev kendt skyldig i drab, grov vold og overtrædelse af knivloven. Han blev dømt en straf på otte års fængsel.

Kilde: TV2 Østjyllands arkiver