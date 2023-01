Erkender lovbrud: 181 borgere fik ikke gjort rent

Norddjurs Kommune har i en periode på over et år ulovligt aflyst planlagte rengøringer i hjemmeplejen.

I december 2021 besluttede kommunen at vedtage et såkaldt midlertidigt fleksibelt serviceniveau. I praksis betød det, at politikerne gav hjemmeplejen mulighed for at aflyse rengøring i hjemmeplejen, hvis der var behov for det.

Grundlaget for beslutningen var dog forkert - og altså ulovligt, har kommunen nu fundet ud af.

- Der har ikke været lovhjemmel til gennemførelse af det her fleksible serviceniveau. Det er beklageligt, og vi lægger os fladt ned og erkender fejlen, siger Mads Jensen (K), formand for Voksen- og Plejeudvalget.

I løbet af en periode på lidt over et år, har værktøjet været brugt til 181 aflyste rengøringer svarende til 157 timer. Det svarer til 2,2 procent af de samlede planlagte rengøringer.



Forlænget flere gange

Grunden til fejlen skal findes i en midlertidig nødlovgivning på ældreområdet, som blev indført under corona. Den blev dog ophævet igen 1. marts 2021 - altså mere end et halvt år, før Norddjurs Kommune valgte at bruge den.

Ordningen blev forlænget flere gange, så den har løbet til udgangen af 2022.

- Jeg vurderede personligt, at det var et fornuftigt værktøj, som nemmere kunne få tingene til at hænge sammen for vores ledere og medarbejdere, siger Mads Jensen.

Han erkender, at man nok godt kunne have fået tingene til at hænge sammen uden muligheden for aflysninger, men at det blev vedtaget af hensyn til at give ledere og medarbejdere et ekstra værktøj.