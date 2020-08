'Er du muslim?': Brutalt overfald forarger lokale

Arkivfoto: To mænd blev i sommerferien udsat for et voldeligt og racistisk overfald i Mørke ifølge politiet

Overfaldet forarger i den lille by midt på Djursland. Det fortæller formanden for Mørke Distriktsråd, Karsten Kristiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er dybt forkasteligt, siger han.

Den holdning deler de lokale borgere, han har talt med om det brutale overfald.

- Vi har adskillige gode eksempler på god integration af folk, der kommer udefra og her til byen. Så det er enormt trist, at nogle 'halvhjerner' griber til den slags, siger Karsten Kristiansen.

Er du muslim?

Grundslovsforhørene af de to mistænkte i sagen er ført bag lukkede døre, men TV2 ØSTJYLLAND kan løfte en smule af sløret for, hvad der skete den tirsdag morgen i Mørke midt i sommerferien.

Den 35-årige mødte to mænd på en parkeringsplads i Mørke klokken 8.50 tirsdag den 21. juli.

- Hvorfor er du her? Er du muslim? spurgte de to manden, som de ikke kendte i forvejen.

Hans svar kender vi ikke, men de to mænd fulgte efter ham til hans bolig i Mørke. Her sparkede den 34-årige og 26-årige mand ifølge politiet flere aflåste døre ind og gik til angreb på det 35-årige offer og hans 38-årige ven, der bor i et andet værelse i ejendommen.

Brugte knojern

De to gerningsmænd ville vide, hvorfor mandens ven var kommet til Danmark, og hvorfor han opholder sig her i landet ifølge politiets sigtelse, som TV2 ØSTJYLLAND har fået udleveret.

De to forurettede blev overdynget med slag, slag med knojern og spark i hovedet. Der blev også brugt en flaske og en ukendt tung genstand under det voldelige overfald.

Politiet kalder sagen for et 'groft' overfald.

- Vores foreløbige efterforskning peger på, at overfaldet er racistisk motiveret, og at de forurettede og gerningsmændene ikke kendte hinanden. Det er et meget groft overfald, og vi er i fuld gang med efterforskningen af sagen, lød det fra politiinspektør Michael Kjeldgaard i forbindelse med anholdensen af den ene af de to mistænkte i sagen.

Burde vide bedre

De to mistænkte er begge varetægtsfængslet. De blev anholdt på deres bopæl med få dages mellemrum i august, en måned efter overfaldet.

Politiet ønsker ikke at oplyse, om de to sigtede på 34 og 26 år bor i Mørke. Karsten Kristiansen vil være 'ked af', hvis det er lokale, der står bag overfaldet.

- Det, der skræmmer mig mest, er, at det er forholdsvis unge mennesker. De burde jo være i stand til at tænke ordentligt, men den slags kan man nok ikke helt gardere sig helt imod, siger Karsten Kristiansen.

De to sigtede mænd er desuden tiltalt for at true en 35-årig kvinde, der befandt sig i ejendommen, da overfaldet på de to mænd fandt sted.

Kender du noget til sagen? Så henvend dig til journalist Kenneth Elkjær på keel@tv2oj.dk