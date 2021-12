Enestående fund hædret med plads på særlig liste

Kan få betydning for debat om rewilding

Udover at være et helt særligt fund, fordi det giver ny viden om rituelle handlinger på heste og størrelsen på hestebestanden i Stenalderen, så er der en tredje grund til, at fundet er noget helt særligt.

- Der er meget snak om rewilding, og der er et større slagsmål om, hvorvidt det overhovedet giver mening med heste, fordi nogle mener, at de ikke er en del af den danske natur. Men nu kan vi se, at der har været rigeligt med heste i naturen, siger Lutz Klassen.

- Problemet er, at det har været en meget teoretisk debat, fordi der ikke er konkret viden om hestene i naturen. Men det får vi nu, så vi kan påvise, hvordan vilde heste har spist og påvirket den danske natur.

Det kræver dog flere undersøgelser, før al den potentielle viden fra udgravningspladsen i Ginnerup er fundet. De mangler stadig at udgrave 90 procent af kultpladsen, og så skal der blandt andet laves DNA-analyser af hesteknoglerne.