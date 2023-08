Endte i CO2-narkose: Ninas eksmand fik alt for høj dosis på plejehjem

- Vi har fået at vide, at de har fundet ham ude på badeværelset bevidstløs, fortæller Nina Brizet. Hun tænker tilbage på den gang, hvor familien valgte at sende hendes eksmand, Brian Brizet på aflastning på Plejecenter Digterparket i Grenaa. En aflastning, som var nødvendig for at Nina kunne få en pause. - Jeg var simpelthen så træt, fordi jeg var på 24 timer i døgnet. Det var enorm hårdt, siger hun.

Brian Brizet tog et billede af sig selv med ilt-udstyr på. Det er et af de sidste billeder, familien har af ham, inden han døde.

Brian Brizet led af KOL, som gav ham CO2-ophobninger i kroppen, havde sklerose og var terminalsyg. Han havde ofte dødsangst, som gjorde, at han vågnede flere gange om natten.

Selvom Nina og Brian ikke længere var et par, valgte hun at træde til og passe ham den sidste tid derhjemme, bl.a. fordi han skulle have hjælp til sit iltapparat. Kunne være død Et par dage efter Brian Brizet var kommet på aflastning på Plejecenter Digterparken blev familien ringet op. Ifølge familien fik de besked på, at han var fundet bevidstløs, og det formentlig var ved at være slut. Nina Brizet fortæller, at deres søn aflæser iltapparatet, som, ifølge dem, står på næsten tre liter ilt. Brian Brizet fik ordineret én liter ilt, som dog måtte øges lidt i en kortere periode. De frygter personalet har pillet ved ilten uden at vide, hvad de lavede. - Så vi bliver meget vrede og insisterer på, de skal ringe 112, siger Nina Brizet.

Brian Brizet kommer til sidst med en ambulance, hvor de på hospitalet kan konkludere, at han har fået en CO2-forgiftning og var endt i CO2-narkose. Patientjournalen fra hospitalet, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i, viser en forøgelse af ilten til 2,5 liter. Lægerne kan dog ikke med sikkerhed sige, at CO2-narkosen var personalets skyld alene. Nina Brizet er i dag overbevist om, at det kunne have gået rigtig galt, hvis Brian ikke var sendt på hospitalet.

- Så var han død den dag, helt sikkert. Det var de jo også forberedt på, for de havde sat stearinlys ind ved hovedet af ham, fortæller hun. Nu kæmper familien for, at andre ikke skal have en lignede oplevelse. - Det må bare ikke ske for andre, det er så hårdt for både patienten selv og de pårørende. Man overlader jo sine kære til et personale, og når de siger ’ja tak’, så tror man, så har de kendskab til det, de modtager, siger Nina Brizet. Brian Brizet overlevede hændelsen, mens hans mange sygdomme kostede ham til sidst livet flere måneder efter. Han blev 57 år gammel. Generel frygt ved ilt-håndtering Hos Lungeforeningen kan de godt forstå Nina Brizets mistanke. De oplever, at der rent faktisk sker fejl ved ilt-håndteringen, som fører til ulykker. - Med ilt-behandling og alvorlig lungesygdom skal man have nok, men ikke for meget. Så derfor kræver det en ret god uddannelse i at give ilt-behandling, og det har man ikke fornemmelsen af, at personalet har på nuværende tidspunkt, siger Torben Mogensen, formand, Lungeforeningen. Nina Brizet var heller ikke tilfreds med personalets håndtering af hændelsen på Plejecenter Digterparken, som hun fandt kaotisk og ingen ville tage ansvar. Det er kun sygeplejersker og læger, som er direkte uddannet i ilt-håndtering, mens fx SOSU-assistenter kan få kurser og oplæring lokalt.

Medicinhåndtering Medicin må administreres af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter som har kompetence hertil. For at være kompetent til at administrere medicin skal sundhedspersonalet have været på kursus i Medicinmodulet, have kendskab til anvendte præparaters normal-dosering, virkning, normalt forekommende bivirkninger og kontraindikationer. Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever som administrerer medicin, gør dette i samarbejde med og under ansvar af en sygeplejerske. Al sundhedspersonale som administrerer medicin, har selvstændigt ansvar for at den lægelige ordination udføres korrekt og ansvarlig. Lægelige ordinationer må ikke ændres. Kilde: Region Nordjylland arrow-down

Ifølge Lungeforeningen, så vil et stadig presset sundhedssystem skabe et endnu større behov for ilt-kompetencer. - Når patienter udskrives tidligere fra hospitalerne, så kan nogle af dem også have gavn af ilt-behandling. Så ilt-behandling udenfor hospitalerne vil blive et tiltagende behov vi får, så derfor er der tiltalende behov for uddannelse, mener Torben Mogensen. Personalet er kompetente nok Hos Norddjurs Kommune vil og kan de ikke gå ind i den konkrete sag, men er ked af familiens oplevelse. - Vi bestræber os altid på at yde vores bedste. Jeg kan kun beklage, at her har vi en familie, der står tilbage med en dårlig oplevelse af et forløb, siger Anne-Marie Bentzen, Sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune.

