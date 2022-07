Endnu en sommer uden vand: Springvand til flere millioner kroner kan stadig ikke holde tæt

Norddjurs Kommune har en gang betalt 754.000 kroner for at få det fikset – men nu her i sommeren 2022, er det fortsat uden held. Springvandet er stadig utæt og en fire år gammel strid om ansvaret for det mislykkede projekt skal i retten kort før jul.

- Det er op ad bakke. De gange vi har forsøgt at få lavet et eller andet, så har jeg håbet på, at det har virket. Så jeg blev noget skuffet, da jeg hørte, at det stadig er utæt, siger Niels Basballe, byrådsmedlem i Norddjurs Kommune (Soc. dem.)