Elever med usikker fremtid protesterer

De studerende på Skovskolen i Auning demonstrerer torsdag morgen.

Det sker i kølvandet på, at skolens forstander meldte ud, at man ikke vil optage nye elever i 2024 på grund af et faldende ansøgningstal. Det har fået både elever og lærere til at frygte, at skolen skal lukkes.

Nu forsøger eleverne gennem demonstrationen at råbe Københavns Universitet op, da det er deres Science-fakultet, der står for uddannelsen.

Skolen, der blev opført i 2020, uddanner skov- og landskabsingeniører. En uddannelse der ellers kun kan tages på Sjælland.

I følge formanden for Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland, Benny Hammer, så bliver netop de elever, der er uddannet fra Skovskolen på Djursland, nødvendige for fremtiden.