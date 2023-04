Ekspert advarer: Storkepar kan forsvinde igen, hvis de ikke får ro

Det er et spændende syn, når storke i foråret forsøger at etablere sig, som det lige nu blandt andet sker ved landsbyen Ramten på Djursland. Det kan dog også blive for meget for de store fugle, der i sidste ende forlader rederne, hvis de ikke får ro til at etablere sig, advarer storkeekspert Hans Skov fra Storkene.dk. - Nyhedens interesse er ofte stor, idet storkepar altid trækker nysgerrige danskere til sig. Det kan betyde, at nye storkepar bryder op på grund af forstyrrelse ved reden, skriver Storkene.dk til TV2 Østjylland.

Der har tidligere været et storkepar i reden, men parret fløj videre efter en enkelt dag. Derfor håber flere af de lokale, at parret her på billedet, vil blive i landsbyen i længere tid. Foto: Lilli Faber

Hans Skov og Storkene.dk glæder sig ellers over, at flere storkepar siden weekenden er begyndt at etablere sig i Danmark. - Der er i år udsigt til flere par ynglende storke på Djursland, og nye par har etableret sig i Sønderjylland, skriver Storkene.dk. - Men med 14 dage igen til det vindue lukker, og det bliver for sent for storke at etablere sig, er der stadig mulighed for flere nye danske ynglepar. Mindst 50 meters afstand Det var mandag morgen, at Claus Sørensen spottede de to storke, der var ved at slå sig ned i Ramten mellem Nimtofte og Ørum på Djursland. Det fortalte han TV2 Østjylland om. - Det er ikke ligefrem fugle, man ser hver dag, siger Claus Sørensen, som altså fik sig lidt af en oplevelse.

Mandag eftermiddag er de to storke stadig ved reden i Ramten. Foto: Peter Staunsbjerg

Storkene.dk peger på, at de storke, der i disse år forsøger at bosætte sig i Danmark, er unge fugle, som skal yngle for første gang. - De har i den grad brug for ro, ikke mindst i den indledende fase, og derfor anbefaler vi altid at holde afstand til et nyt storkepar, lyder det fra Hans Skov.

Anbefalingen fra Storkene.dk er at holde mellem 50 og 75 meters afstand til storkerederne. - Hvis man kommer for tæt på en storkerede med storke i, vil storkene strække hals, og det er et tegn på, at man ikke skal gå tættere på, for ellers vil storkene sandsynligvis flyve af reden. Og ingen er vel interesseret i at være årsagen til, at storkene forlader en rede, de er ved at knytte sig til, siger Hans Skov.