Efterskole fanget på hotel: Ingen fly ud af Israel

- Vi har her til morgen fortalt eleverne, at de skal blive på hotellet, indtil vi kan hente dem sikkert hjem. Men lige nu ved jeg ikke, hvordan vi får dem hjem, siger William Enevold Ehmsen.

Forstander på Djurslands Efterskole, William Enevold Ehmsen, er klar.i mælet: Han vil have sine medarbejdere og elever hjem fra Jerusalem så hurtigt som muligt.

Israel blev tidligt lørdag morgen udsat for et større angreb fra den palæstinensiske militante, islamistiske organisation Hamas. Mindst 350 israelere har mistet livet, og flere israelere meldes taget som gidsler.

Flere tusinde raketter er haglet ned over Israel

Elever fik våde øjne

Søndag var planen, at efterskoleeleverne skulle bestige bjerget Masada og bade i Det Døde Hav. Den tur er af gode grunde aflyst.

- Eleverne har virkelig glædet sig til denne rejse, så de blev lidt kede af det, da vi fortalte dem, at situationen er så alvorlig, at de skal hentes hjem, så snart det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Nogle enkelte havde også lidt våde øjne, siger William Enevold Ehmsen.

Han fortæller, at der er fredeligt omkring hotellet, og at eleverne bruger dagen på at slikke sol på tagterrassen, spille spil og tale med medarbejderne om situationen.

- De har de godt på hotellet, og vi vil ikke gøre dem mere ængstlige end nødvendigt. Men de ved selvfølgelig godt, at det er alvorligt, siger han.

Forstanderen fortæller, at der kort var overvejelser om at køre eleverne i en bus til Jordan og sætte dem på et fly derfra. Men i nat lukkede grænsen til Jordan, så det er heller ikke en mulighed.

Efterskolen er i kontakt med både rejseselskab og Udenrigsministeriet om muligheden for at hjemrejse.

Det danske udenrigsministerium har skærpet rejsevejledningen fra gul til orange og fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til Israel.