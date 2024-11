Efterforskning af minksag nærmer sig tre år

Mens efterforskningen af to andre sager mod trodsige minkavlere blev afsluttet for to år siden og allerede er blevet afgjort ved domstolene, så trækker en lignende sag hos Østjyllands Politi i langdrag.

Snart tre år har efterforskningen varet efterhånden, og det skyldes ifølge Østjyllands Politi blandt andet, at man har prioriteret andre sager først.

Sagen drejer sig om 119 mink, der blev opdaget af Fødevarestyrelsen på en minkfarm på det nordøstlige Djursland i februar 2022.

Fra udgangen af 2020 og frem til januar 2023 var det forbudt at holde mink i Danmark. Kun hobbyhold på højst fem dyr var tilladt.

Da Fødevarestyrelsen fandt 119 mink hos minkavleren på Djursland, blev sagen derfor meldt til politiet.

Trækker ud

Og den sag trækker altså ud hos Østjyllands Politi.

Efterforskningen er stadig i gang, og anklagemyndigheden er derfor endnu ikke nået til en afgørelse om, hvorvidt sagen skal for retten.

- Den konkrete efterforskning har krævet undersøgelser af en række omstændigheder, som det ikke er muligt at kommentere nærmere på, lyder det i et skriftligt svar fra Østjyllands Politi på spørgsmålet om, hvorfor sagen trækker ud.

Østjyllands Politi medgiver i svaret til Ritzau, at den lange sagsbehandlingstid også beror på politiets prioriteringer.

- Hertil kommer, at politiet løbende foretager vurderinger af, hvordan politiets ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt, hvilket kan få betydning for, hvor hurtigt forskellige sager kan færdigefterforskes, lyder det fra politikredsen.

Kan blive endnu længere

Hvis anklagemyndigheden måtte nå frem til, at sagen skal føres for retten, vil forløbet blive endnu længere.

Først skal sagen for byretten - i dette tilfælde Retten i Randers - og her skal man regne med at vente op til ni måneder på at få behandlet en straffesag.

Skal sagen hele vejen til Vestre Landsret, er der yderligere op mod et halvt års ventetid, fremgår det af oplysninger fra retternes hjemmesider.

Østjyllands Politi oplyser til Ritzau, at man forventer at afslutte efterforskningen af minksagen fra Djursland inden for de kommende måneder.

Flere jyske sager

De 119 mink blev fundet i det nordøstlige Djursland blot et par måneder efter to lignende sager i henholdsvis Løvel nær Viborg og på Thyholm.

I de to sager skulle Midt- og Vestjyllands Politi bruge omtrent et år på efterforskningen, inden anklagemyndigheden i december 2022 kunne rejse tiltale.

Den ene sag er afgjort i både byretten og endeligt i Vestre Landsret, der i foråret idømte minkavleren to måneders betinget fængsel, og hans selskab blev idømt en bøde på 100.000 kroner.

Den anden sag er afgjort ved Retten i Viborg. Minkavleren fik her tre måneders betinget fængsel, og selskabet blev idømt en bøde på 150.000 kroner. Den sag er anket til landsretten, hvor den efter planen behandles i december.