Efter skandalesag: Nu er ny kommunaldirektør på plads

Til november skifter han sin stilling som direktør for Vækst, Teknik og Fællesskab i Hedensted Kommune ud med et arbejde som den øverste administrative chef i Norddjurs Kommune.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der valgte den 49-årige Jonas Kroustrup som kommunaldirektør for Norddjurs Kommune.

- Jonas har stor erfaring med at arbejde tæt sammen med den politiske ledelse fra sine tidligere stillinger og har i sin tid i Hedensted Kommune været med til at skabe en kommune i vækst, som folk ønsker at flytte til. Det er erfaringer, jeg ser frem til, at Jonas også vil bidrage med hos os, siger Kasper Bjerregaard (V), borgmesteren i Norddjurs Kommune, i pressemeddelsen.

Desuden oplyser Jonas Kroustrup, at det for ham som kommunaldirektør er vigtigt at værne om et godt arbejdsmiljø, samt være meget optaget af, at kommunen er en velfungerende og attraktiv arbejdsplads.

Brutal ledelsesstil

I marts kunne TV2 Østjylland fortælle, at Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune indstillede den tidligere kommunaldirektør, Christian Bertelsen, til afskedigelse.



Det skete på baggrund af, at Arbejdstilsynet havde været på besøg på rådhuset. Her konstaterede tilsynet, at der var alvorlige problemer med arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat.

Den tidligere kommunaldirektør blev blandt andet anklaget for at have udsat sine medarbejdere for offentlige skideballer, overfusninger og nedværdigende udtalelser.



Efter dette blev der lavet en ekstern undersøgelse af kommunaldirektørens ledelsesstil, som understregede de anklager, som den tidligere rapport havde vist.

Derfor blev Christian Bertelsen fyret, og den 18. april 2023 blev han formelt afskediget.

Nu er det derfor Jonas Kroustrup, som skal lede Norddjurs Kommune og flere tusind ansatte.