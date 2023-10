Efter nye skærmanbefalinger: Børn bør aldrig sidde alene med en skærm, men...

Mandag offentliggjorde Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger om, at man bør mindske børns brug af skærme.

Ikke desto mindre er skærmene kommet for at blive - også i kommunerne. I Norddjurs Kommune bruger man digitale medier som et læringsredskab i det pædagogiske arbejde.

- Helt små vuggestuebørn sidder aldrig alene med en iPad. Men vi kan godt have nogle børn, fordi vi ikke altid har så meget personale i børnehaven, som en gang imellem bliver nødt til at sidde og få en pause med en iPad i omkring et kvarter, imens jeg for eksempel får stoppet en konflikt et andet sted, siger Inger Lundgaard Jensen, pædagog i Bette-bo børnehave og vuggestue i Auning, hvor de har to tablets.

Et redskab til læring

Hun er enig i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om børns skærmbrug.

- Ideelt skulle det være sådan, at børn aldrig sidder alene med en skærm, når de er småbørn. Men det er jo besluttet, at der skal være iPads i vores daginstitution, det er ikke mig, der har besluttet det, siger hun.



Men det er også vigtigt for hende, at det ikke fremstår som om, at man 'bare kaster en iPad efter børnene', fordi de har den, men at tabletten er et redskab til læring som så meget andet.