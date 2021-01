Efter møde om nye krav til solcelleanlæg: - Vi kan snart give et svar

Udvalgsformand: De skal undtages fra nye regler

Står det til formanden for miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune, Jens Meilvang (LA), så skal de ansøgninger, som allerede nu er i behandling, behandles efter de nuværende regler.

- Vi kan ikke begynde at ændre på det midt i en proces. Vi har givet erhvervsdrivende nogle muligheder for at stille solceller op, og de har gjort det, de skulle. Og så laver vi om på reglerne midt i arbejdet. Det mener jeg ikke er rigtigt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Selvfølgelig skal vi lytte til borgerne, og det gør vi også, og der er også mulighed for, at vi ændrer på nogle af de anlæg, der er ansøgt om, men jeg mener ikke, at man kan lave grundprincipperne om midt i arbejdet.