Efter lang tids venten: Nu åbner særligt anlæg

For pingvinerne tåler faktisk ikke den samme luft, som os mennesker. Og for at pingvinerne kan have det godt, så er det nødvendigt at have et kompliceret ventilationsanlæg, der kan filtrere de svampespor i luften, som pingvinerne ikke er vant til.

- Det er en meget spektakulær oplevelse. Man går ind til pingvinerne fra førstesal, hvor man kommer fra 20-25 grader, og ind til syv grader, siger Kenneth Bjerrum Nielsen.



Udover et stort ventilationsanlæg, har anlægget et lyssystem, der efterligner døgnrytmen og et filteringsanlæg, der holder vandkvaliteten oppe.