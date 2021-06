Efter lang coronapause: Nu ræser motorcykelklubben igen

For selvom klubbens medlemmer under den lange corona-nedlukning har sørget for at holde hobbyen og medlemsskabet ved lige, så er det ikke det samme som at køre ræs.



- Vi har kørt en masse corona-ture. Vi kørte hvert 14. dag og der har vi som klub kørt omkring 3000 kilometer, fortæller Johnny Kristensen, formand for Mosten MC.