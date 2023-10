Edward blev smidt væk: - Ærgerligt, når det sker

- Det signalerer, at man tager et socialt ansvar. Det er et ansvar, som vi alle sammen, synes jeg, har, og det har man også som butik. De ville måske gå ud og stjæle i stedet for, siger souschefen.

- De fleste siger jo, at de gerne må stå der, så det er ikke et kæmpe problem, og jeg vil ikke sige, at det er stigende. Men når det sker, kan det være fordi nogen har fået en fiks ide, og der kan ske misforståelser, siger Daniel Rønne Nørholm.

- Vi oplever jævnligt, at nogen gør det ene og det andet, og der kan være alle mulige gode grunde, siger souschef i Hus Forbi Daniel Rønne Nørholm.

Derfor findes der heller ikke et samlet overblik over eksempelvis klager over sælgerne.

Da Hus Forbi-sælgeren Edward Buczek blev bedt om at forlade det sted foran Kvickly i Grenaa, hvor han har solgt i 19 år, skrev han et opslag på Facebook , som fik stor kærlighed og blev mødt af forundring af mange handlende.

Han kan ikke udtale sig om den konkrete episode fra Kvickly i Grenaa.



Mødet er det vigtigste

Sælgerne har en kontrakt med Hus Forbi. Her står blandt andet, at de ikke må indtage alkohol, hvor de står og sælger, eller virke tydeligt påvirkede - nogle kan dog have brug for en funktionspromille.

Derudover skal de være høflige over for kunder og respektere et nej, forklarer Daniel Rønne Nørholm.

- Vi lever af vores kunder, så de må ikke føle, at de får presset en avis ned i halsen.

- Og så skal man kunne forklare foreningens formål på dansk. Mødet mellem køber og sælger er det vigtigste, og at man kan have en dialog med kunderne er super vigtigt for foreningen, siger Daniel Rønne Nørholm til TV2 Østjylland.

Desuden skal sælgerne af forsikringshensyn have et cpr-nummer.

Af og til får foreningen også melding om ulovlige sælgere, så derfor er Daniel Rønne Nørholms bedste råd, at man sikrer sig, at sælgeren har et gyldigt sælgerkort.