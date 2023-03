Dyster prognose: Letbanen kan være aflyst hele dagen

Opdatering klokken 09.10: Ifølge Midttrafik er der risiko for, at letbanen ikke kommer til at køre mellem Grenaa og Hornslet før onsdag morgen.

- De meldinger, vi har fået er, at Letbanen ikke kommer til at køre i dag, lyder det fra Midttrafik.



Af same årsag har midttrafik varslet, at der dagen igennem kører erstatningsbusser. der er dog et aber dabei, for det er ikke muligt at skaffe busser til at dække alle afgange dagen igennem, varsler trafikselskabet.

Derfor opfordrer Midttrafik til, at man holder sig opdateret Midttrafiks hjemmeside, hvor det vil fremgå, hvilke busafgange der gennemføres og ej.

Tirsdag morgen er der aflysninger på letbanen.

Det gælder på strækningen mellem Grenaa og Hornslet, og ifølge Midttrafik skyldes det nedfaldne køreledninger.

- Årsagen til aflysningerne er vedligeholdelsesarbejde på grund af nedfaldne køreledninger. Vi beklager de gener, det medfører for dig, skriver Midttrafik i en opdatering.

Midttrafik henviser til busrute 88, der fra morgenen kører mellem Grenaa og Hornslet.