Dykkerklub samlede 22 sække affald ind - Vil hjælpe særligt én fisk

Det er efterhånden ikke et særsyn med skrald og affald i vandkanten, når man går sig en tur på stranden.

Derfor har en dykkerklub valgt at deres bidrag til Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsindsamling ikke skal foregå på landjorden - men i vandkanten og under bølgen blå.

Og der var nok at tage fat på for Dykkerklubben Havodderen, da de søndag samlede skrald på og omkring Sydmolen i Grenaa.

- Det er et af vores yndlings dykkerspots, og vi oplever desværre mange gange, at når vi er ude at fiske, så ser vi rigtig meget skrald. Så vi er bare ude for at samle det, vi nu kan, siger Andreas Toft, der er bestyrelsesmedlem i dykkerklubben, og fortsætter: