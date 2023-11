Drenge har forsøgt at sætte ild til hal

Søndag eftermiddag blev der sat ild til et nedløbsrør på Allingåbrohallen i Allingåbro.

- Der var hældt brandbar væske på nedløbsrøret langs muren og stukket ild til det. Jeg håber, det bare var drengestreger, men man bliver da noget chokeret, siger Jakob Borst Sørensen, der er halinspektør.

Han fortæller, at han i første omgang havde meldt episoden til politiet.

Men nu har han talt med den lokale SSP-konsulent (kriminalpræventivtsamarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi) og har herigennem fundet ud af, at det er nogle drenge under 15 år, der har gjort det.

- Så nu prøver vi at lave en aftale om, at drengene kan komme op i hallen og arbejde lidt et par timer, og så trækker vi anmeldelsen tilbage og tager i stedet en snak om, at man ikke skal rende rundt og sætte ind til haller, siger halinspektøren, der også er frivillig brandmand.