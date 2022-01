DMI advarer om vinterstorm: Orkan-vindstød og forhøjet vandstand på vej

Fredag formiddag blev DMI's varsel opgraderet, så alle andre kommuner end Norddjurs er malet gule på vejrtjenestens danmarkskort. Det vil sige, at de er i den såkaldte kategori 1, der varsler om voldsomt vejr.

For alle kommuner varsles der nu vindstød af stormstyrke fra lørdag klokken 15 til søndag klokken 9.

DMI forventer, at vinden vil ligge på omkring 20-23 sekundmeter, og at vindstødene kan komme helt op på 25-28 sekundmeter.

Som følge af den kraftige vind forventer DMI, at der vil blive presset meget vand ned sydpå fra Kattegat. Derfor har tjenesten lidt efter middag fredag udsendt yderligere varslet om forhøjet vandstand.

I Aarhus Bugt, der på DMI's kort inkluderer farvandet syd for Djursland og øst for Odder Kommune, og Nordlige Lillebælt, der inkluderer Horsens Fjord, kan vandstanden søndag blive op til 1,4 meter over normalen.

Da det kan lede til lokale kystnære oversvømmelser, opfordrer DMI til, at man passer godt på, når man færdes langs kysten.