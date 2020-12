Ditte ville opkalde sin datter efter filmkarakter – men det måtte hun ikke

Hendes døtre har begge muligheden for at kunne tage deres døbte navne - altså Lisa og Viktoria - hvis de vil, men det har de ikke villet endnu.

Deres forældre har ikke fortrudt, at de valgt at kalde dem de specielle navne.

25 skal have navnet

Søren Aakjær er kontorchef for blandt andet navneområdet i Familieretshuset, som er den instans, der godkender og giver afslag på fornavne i Danmark.



De behandler omkring 2000 sager om året om navne, og af dem får 10 procent afslag.

- Det er i de situationer, hvor de ikke opfylder reglerne i navnelovgivningen, eksempelvis hvis man ønsker et drengenavn givet til en pige, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvad skal der til for, at et navn bliver godkendt?

- Hvis vi modtager en ansøgning og kan se, at et navn er et godkendt drenge fornavn, så vil vi slå op og se, om navnet også bruges som pigenavn af flere end 25 personer, og hvis det gør det, kan det også blive godkendt som et dansk pigenavn, siger Søren Aakjær.

Det vil sige, at hvis der for eksempel er flyttet 25 piger til Danmark fra udlandet med navnet Falke, vil det også kunne blive godkendt som dansk pigenavn.

Hvis der ikke er 25 med et navn i Danmark, kan Familieretshuset slå op i internationale databaser for at se, om navnet er brugt andre steder i verden, og på den måde kan det også blive godkendt.

Hvorfor godkender man ikke alle navne?

- Lovgivningen er politisk bestemt, så det er en politisk vurdering, siger Søren Aakjær fra Familieretshuset.