DF vil tage Kims sag med til toppen i EU

Fiskeriet i Kattegat er kommet i fokus efter fisker Kim Lykke Petersen fortalte, hvordan hans fangst var faldet med op til 74 procent på bare et år. Det skete efter, det er blevet bestemt i EU, at de skal fiske med store huller, såkaldte paneler i nettet. Det skal hjælpe torsken med at svømme ud og undgå at blive bifangst.

Problemet er bare, at de små både, som Kim Lykke Petersen, har ikke kan trække nettet ind og sejle fremad samtidig, ligesom de store kan. Det gør, at nettet bliver løst og andre fisk, som søtunge og rødspætter, også svømmer ud.