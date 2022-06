DF-deroute: Ingen byrødder tilbage på Djursland

Kollega smidt ud efter racisdom

Diana Therese Mikkelsen vandt med få stemmer over Steen Jensen, der stadig stod på stemmesedlen på valgdagen, da han først sent blev smidt ud af partiet.

Og nu har Diana Therese Mikkelsen så forladt partiet.

Er du sømmet i kisten for DF på Djursland?

- Det ved jeg ikke. Måske bliver det meget svært for Dansk Folkeparti i Norddjurs at skaffe nye kandidater, men hvordan det sidder ud i Syddjurs, det ved jeg ikke.

Hun fortsætter i kommunalbestyrelsen som løsgænger og har ikke overvejet at give sin plads videre til et andet medlem af Dansk Folkeparti.

- Rent lavpraktisk er det svært. Førstesuppleanten er Steen Jensen er løsgænger, og det samme er den anden suppleant Pia Bjerregaard har også meldt sig ud af partiet, siger Diana Therese Mikkelsen.

Men har I samlet set ikke svigtet de vælgere, som har stemt på DF til kommunalvalget i Norddjurs?

- Man kan ikke gøre det sådan op. Jeg arbejder stadig på det, som jeg gik til valg på: En stram udlændingepolitik, et værdigt ældreområde og gode vilkår for det private erhvervsliv. Alle de ting arbejder jeg stadig for. At jeg så ikke længere er medlem af DF, er ikke det samme som at sige, at jeg ikke arbejder for det samme.



Overvejer sin politiske fremtid

Hun har løbende den sidste tid fået henvendelser fra andre partier, som har sprugt hende, om hun ønsker at skifte til deres parti

- Jeg vil ikke sige, hvilke partier det drejer sig, men det er partier på den borgerlige fløj, siger Diana Therese Mikkelsen.

- Men hvorfor melder du dig ud af DF samme dag, som Inger Støjberg annoncer et nyt parti?

- Jeg har længe gået og tænkt over, hvad jeg skulle. Jeg har ikke meldt mig ind i noget parti, men hvis jeg skal melde mig ind i Støjbergs parti, skal der selvfølgelig være et match. Det tror jeg godt, at der kan være, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil meget gerne samarbejde, men jeg vil ikke underlægge mig en bestemt holdning. Jeg vil stadig arbejde for det, som jeg gik til valg på.

Hun understreger, at det ikke er det lokale samarbejde med partiet, som har ført til udmelding af partiet.