Hver fredag skiftes klasselokale ud med svejseværksted: Det har ændret Silas' skolegang

Og det har han mulighed for med samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Her lærer han at svejse små dele sammen, som til sidst bliver til en miniature gokart-model. Og erhvervspraktikken har gjort, at Silas Hilmer Gregersen har fået øjnene op for nye veje.

- Altså det er vigtigt for mig, fordi i klasselokalet kan jeg ikke sidde helt stille. Jeg sidder altid og hopper med mine ben eller et eller andet. Det er for kedeligt, jeg vil hellere ud at bruge hænderne.

Fra næste skoleår bliver det obligatorisk, at alle elever i Danmark skal have mindst ét praktikophold i syvende, ottende eller niende klasse. Men på Auning skole i Norddjurs Kommune har man allerede taget skridtet videre. Og det giver pote. Norddjurs kommune er således blandt de bedste i Danmark, når det kommer til samarbejde mellem skoler og virksomheder, viser en ny undersøgelse lavet af Dansk Industri.

Randi Boelskifte Skovhus, der er forsker i uddannelses- og erhvervsvejledning ved Via University College, bifalder også det gode samarbejde mellem skole og virksomheder. Hun mener, at det kan hjælpe de unge til at afklare, hvilken uddannelse de vil tage.

- Godt tilrettelagt erhvervspraktik har rigtig stor betydning for elever, fordi de får udvidet deres mulighedshorisont om uddannelse og job og arbejdsliv, og de får nogle bredere fremtidsperspektiver. De får indblik i, hvad der foregår på en arbejdsplads, hvordan omgangsformerne er, og hvilke arbejdsopgaver man løser. De får også noget at vide om, hvordan faget bruges i virkeligheden. Det kan give noget øget motivation for skolen.

Alle parter kan få noget ud af samarbejdet

Ifølge Dansk Industri bidrager samarbejdet mellem skoler og virksomheder til at give eleverne indblik i konkrete arbejdsopgaver og metoder på arbejdsmarkedet.

Men det er ikke kun eleverne, der får noget ud af de unges praktik, mener bestyrelsesmedlem i Dansk Industri i Norddjurs og Randers, Jens Brøndum.

- Vi får muligheden for at ansætte fremtidens medarbejdere her. Hvis vi kan så nogle frø i dem, og de kan se, at det er en spændende branche med fremtid i, så håber vi jo på, at der er nogle af dem, der senere kan blive ansat her.

Eleverne på den erhvervs- og praksisfaglige linje på Auning Skole er glade for samarbejdet og synes, alle skoler bør gøre det samme.

- Jeg håber på, at næsten alle skoler kommer til at få de her linjefag i 9. klasse på et eller andet tidspunkt, så de faktisk kan se, hvordan det er, fortæller Silas Hilmer Gregersen, der glæder sig til næste fredag, hvor han igen skal tilbage i værkstedet.