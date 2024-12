Gospelkor synger på sidste vers: - Det er ikke det samme uden Christian og Bens

Korets to ledere drager på rundtur i Europa, og derfor har gospelkoret valgt at smide den røde uniform og opløse koret.

- Det bliver et savn og en kæmpe sorg, at det stopper, siger sanger i Grenaa Gospelkor Mette Hedegård Sørensen.

Torsdag aften sang koret deres sidste koncert i Grenaa Kirke, og her var flere kormedlemmer berørte over korets sidste dans.

For ifølge Carina Sax, der er medlem af Grenaa Gospelkor og formand for Grenaa Sogns Menighedsråd, bliver koret aldrig det samme uden de to korledere.

- Det er mit hjerteblod

Selvom korleder Christian Hemthunin Andreassen ser frem til en rundrejse i autocamper i Europa, så er det ikke uden vemod, at han tager afsked med koret.

- Det er mit hjerteblod, og det er aldrig sjovt at skulle sige farvel til, siger Christian Hemthunin Andreassen.

For ham har det været et ugentligt højdepunkt at skulle svinge taktstokken hver torsdag, når koret har øvet.

Samtidig er den ene af de to korledere også stolt over, at det er lykkedes at skabe et sammenhold om sang og musik i en by, der ifølge ham ikke tidligere er lykkedes med det.

- Jeg har et lille håb om et gensyn på et tidspunkt, men hvornår er svært at svare på, fordi vi ikke har sat nogen slutdato på vores rejse. Det er i hvert fald det, jeg siger til mig selv for at holde styr på mine følelser i aften, siger korlederen.

Koncerten torsdag var en julekoncert med et stort udvalg af julesange.