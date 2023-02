Desperat mor meldte sig selv til kommunen

- Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre for at få hjælp, og Elliot fik det dårligere og dårligere. Jeg var desperat og tænkte, jeg var nødt til at lave en underretning på mig selv til kommunen, siger Lotte Ryom fra Auning.

Men Lotte tog det roligt. For det var hende selv, der i et desperat råb om hjælp havde lavet en indberetning til kommunen. Om sig selv og sin søn, der siden 2018 har haft det svært psykisk. Meget svært.

'Jeg har fået kendskab til, at et barn fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare.’

'Når Elliot træder ind ad døren efter skole, så kommer der en nedsmeltning. Nedsmeltningen byder på udadreagerende adfærd, som består i, at han slår, sparker, niver, bider, hiver i hår – alt sammen over for både storesøster og mig. Derudover skriger han, kommer med verbale skældsord og smadrer alt inden for sin rækkevidde, herunder legetøj, møbler, tøj mv.,’ skrev Lotte Ryom.

Hun har på et tidspunkt selv beskrevet sønnens adfærd sådan her i et forældreskema:

For Lotte Ryom blev hendes møde med PPR netop et eksempel på det. Hun oplevede ikke, at der var nogen, der havde tid, overskud og vilje til at tage hendes situation alvorligt.

- Det er brandslukning lige nu. Vi har haft - og har stadig - rigtig, rigtig travlt. Vi har for mange opgaver og derfor en ventetid på vores indsatser, lyder det eksempelvis fra Helle Mølgaard, der er chef for PPR i Aarhus Kommune.

Et reelt stormløb mod kommunernes PPR-rådgivning, der ifølge flere eksperter, borgere og ja, sågar kommunerne selv, som TV 2 ØSTJYLLAND har talt med, har mere end svært ved at følge med efterspørgslen.

Det er den slags nedsmeltninger, der i 2020 får Lotte Ryom til at tage fat i sønnens skole og sin kommune. Og det er her, kampen for hendes søn begynder - og møder modstand fra første færd.

Det har været hårdt for Lotte Ryom både at tackle sønnens mistrivsel og kampen med systemet oveni. Så nu er hun sygemeldt fra sit arbejde med stress.

Det samme sker ifølge Lotte Ryom ved egen læge. Her bliver hun blandt andet bedt om at udfylde et skema om Elliot, som TV2 ØSTJYLLAND har set. Og mens alle hendes svar udtrykker bekymring for Elliot, ligger alle skolens svar indenfor normalen.

- Til sidst begynder han også at se ting, der ikke er der. Han fortæller, at han kan se nogle fugle, som dykker ned foran ham, så han er nødt til hele tiden at flytte overkroppen, så fuglene ikke rammer ham, fortæller Lotte Ryom.

Men også den private psykiater møder en mur hos kommunen. For at kunne stille en endelig officiel diagnose er der behov for en observation og vurdering fra skolen, men det bliver afvist af PPR, der stadig ikke mener, at Elliot har brug for hjælp.

I stedet ender hun og Elliots far med selv at finde pengepungen frem, og i marts 2022 - omkring 25.000 kroner senere - falder dommen fra en privat psykiater:

Først da Elliots fravær fra skolen er så højt, at kommunens fraværsteam går ind i sagen, sker der noget.

- En ny og meget dygtig psykolog i fraværsteamet ser Elliots udfordringer og lytter. Hun kan godt gennemskue, at han har det vildt dårligt, selvom han ikke er udadreagerende i skolen, og derfra rykker alting, siger Lotte Ryom om vendepunktet i Elliots sag.



I oktober får Elliot papir på sin autisme-diagnose, og i slutningen af november starter han op i en specialklasse med særligt fokus på autisme. I starten kun i 10 minutter ad gangen, for det er alt, han kan klare. I dag er han oppe på en til to timer om dagen.

Mor bliver også sygemeldt

Og Lotte Ryom? Hun er i mellemtiden gået ned med stress og er blevet sygemeldt.

- Det har været fuldstændig forfærdeligt at skulle igennem. Jeg er glad for den hjælp, vi har fået nu. Men vejen dertil har været alt for lang og alt for barsk. Det er udmattende og opslidende for hele familien, og jeg ønsker ikke for nogen, at de skal igennem samme kamp, som vi har været, siger hun.

For Marianne Banner, der er formand for Landsforeningen Autismes østjyske afdeling, hører en sag som Lotte Ryoms desværre ikke til sjældenhederne.

- Jeg har været i gamet i 20 år og set, at det kun går den forkerte vej. Jeg kunne tude over det, siger hun og tilføjer:

- Når vi som borgere betaler halvdelen af vores løn i skat, så forventer vi selvfølgelig også at kunne få hjælp. Men den kontrakt har kommunerne brudt. Der mangler virkelig ressourcer. Man kan ikke gøre noget uden at poste flere penge i området, men det er, som om det ikke er gået op for politikerne, hvor dyrt det her bliver, siger Marianne Banner.