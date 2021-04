Den uendelige venten: Heller ikke i år kommer der vand i springvandet

Dermed nærmer vi os tre-årsdagen for, at springvandet skulle have stået færdigt, men skyldsspørgsmålet, som Jens Meilvang refererer til, er stadig ikke afgjort, og derfor ser det også i år sort ud i forhold til at få vand i 'Skålen'.

- Jeg synes, det er utroligt dårligt, at når man bestiller nogen til at lave noget, at det så ikke fungerer. Det er jeg skuffet over, lyder det fra Jens Meilvang.

- Jeg forventer, at der kommer en løsning

I Norddjurs Kommune kan man ifølge Jens Meilvang ikke gøre andet end at vente på, at retssagen mellem Norddjurs Kommunes rådgiver på projektet, arkitektfirmaet Schønherr, og entreprenøren Dan Jord, som har udført selve arbejdet, bliver afklaret.

Der er nemlig en uenighed mellem de to om, hvem der bærer hovedansvaret for, at 'Skålen' stadig ikke holder vand.

Kan I ikke bare få nogle andre til at lave det færdigt?



- Det kan man ikke. For hvad så bagefter, hvem skal så betale for det? Vi er ikke interesserede i at betale to gange for arbejdet, så vi er nødt til at lade retten tale, for at det fungerer, forklarer udvalgsformanden.