Nu søger Danmarks mindste folkeskole ny leder

Anholt Skole og Børnehave kunne i 2019 fejre 100-året for indvielsen af øens skole, der er beliggende på Ørkenvej. Foto: ubirex.dk

"Har du mod på at stå i spidsen for en lille ø-skole og børnehave, hvor du kender hvert barn?"

Med de ord starter et nyt jobopslag fra Norddjurs Kommune.

Skolen, kommunen søger en ny leder til, er Anholt Skole og Børnehave, der er landets mindste folkeskole.

Læs også Hvem passer børnene, når de bliver sendt hjem?

Landets mindste siden 2018

Den nye skoleleder skal, modsat visse andre, ikke kæmpe med overfyldte klasseværelser, men i stedet holde styr på 14 elever og fem børnehavebørn.

Senest en 9. klasse dimitterede fra Anholt folkeskole var i 2016, hvor de fire elevers gennemsnit lå på 10,2 - langt over landsgennemsnittet på 7,4.

Skoledelen på Anholt Skole og Børnehave inddeler 0.-9. klasse i 3 hold: yngste, mellemste og ældste, som i den gamle landsbyskolemodel. Foto: anholtskole.net

Anholt Skole og Børnehave har været Danmarks mindste skole, siden Endelave Skole i 2018 lukkede.

Endelave Skole havde på daværende tidspunkt fire elever.

Læs også Louise vred efter ophedet debat: - Jeg bliver mødt med nedladende kommentarer

Tillid, ordentlighed, fællesskab

Ifølge jobopslaget fra Norddjurs Kommune vil den nye skoleleder blive en "del af et stærkt fagligt fællesskab, hvor vi arbejder for at skabe miljøer, hvor alle børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet.

Værdigrundlaget på skolen er, ifølge jobopslaget, "tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab".

Læs også Ny skolestruktur i Skanderborg: To skoler får dødsstødet

Det har tidlig onsdag morgen ikke været muligt at få en kommentar omkring forventningerne til den nye skoleleder fra Norddjurs Kommunes skole- og dagtilbudschef, Lene Mehlsen Thomsen.

Anholt har samlet omkring 120 indbyggere.

En 9. klasse dimitterede senest fra Anholt folkeskole i 2016. Foto: visitanholt.dk

En teknikalitet

En anden skole, som også kan nævnes i forhold til landets mindste skoler, er Tunø Skole.

Den huser pt. – foruden en skolelærer – fire skoleelever og to mindre børn, som passes af en pædagog.

Læs også Sosu-hjælper siger fra: Det går ud over de ældre nu

Skolen tilbyder skolegang til og med syvende klasse og samarbejder med Hou Skole om fællesundervisning en dag om ugen. Efter 7. klasse sendes eleverne på to års efterskoleophold på fastlandet eller på Samsø.

Tunø Skole ligger dog administrativt under Hou skole, så den er teknisk set ikke den mindste.

Læs også Coronavirus har fået familie til at flytte fra USA til Danmark