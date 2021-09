Dåbsgave fra syg morfar stjålet: - Det gjorde ondt at fortælle ham det

I starten af august var der en eller flere, der sneg sig ind i familiens have på Havnevej i Grenaa og slap afsted med en dyr el-ladcykel - samtidig med at en morfars forsøg på at give sit barnebarn Luna gode minder, selvom han ikke kommer til at være en del af dem selv, blev ødelagt.

- Vi ved ikke, hvor længe min far har tilbage, fordi han er terminalt syg med kræft. Det gjorde ondt, da jeg skulle fortælle ham, at hans gave var blevet stjålet, siger Michelle Laron Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Han vil os det bedste, og det var meningen, vi skulle have ladcyklen i mange år. Han kunne godt lide tanken om at kunne skabe minder for os, også når han ikke er her mere. Det fortalte han, da han gav den til dåben - så kunne han gøre det gennem cyklen.