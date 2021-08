Coronanedlukning gjorde Mathias usikker: Nu finder han fremtiden via 10. klasse

Han mener, at 10. klasse af forskellige grunde tit er blevet set som et opsamlingsheat, men at det er et nyt perspektiv, at antallet af elever er stigende – også som en mulig konsekvens af coronanedlukningerne.

Elever håber på et godt år

Den første tid på 10. Klasse Center Djursland i Grenaa er der særligt fokus på at skabe nye fællesskaber for de unge.

Skoleleder Annette Alsner tror, det er særlig vigtigt i år i kølvandet af corona-nedlukningerne.