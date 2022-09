Christian havde road rage – nu har han fundet en vej ud

- Jeg var jo ikke forberedt på, hvad der kunne komme ud af den hypnose og havde egentlig tænkt, at det troede jeg ikke rigtig på. Men det har virkelig overbevist mig, siger han.



Den 45-årige familiefar har fået vendt fuldkommen rundt på de følelser, der førhen fik ham til at kaste lange fraser af skældsord efter andre bilister. Og det er også til gavn for hans tre sønner på bagsædet. Han fortæller, at de førhen kunne finde på at gentage hans skældsord.

- Nu er der en helt anden ro i bilen, fortæller Christian Breinholt.

En djævel i trafikken

For at forstå hans udvikling, rejser vi fire måneder tilbage i tiden. Til da TV2 ØSTJYLLAND satte sig på passagersædet i hans bil for første gang.

- Jeg bliver rasende, sådan harmdirrende nærmest, forklarede han dengang.

For der skulle nærmest ingenting til for at gøre ham vred bag rattet. Sådan rigtig vred.

- Det bruser bare over. Det er, som om jeg kan mærke, blodet bruser, forklarede han.